Dumanlar her yeri kapladı: Sakarya’da yangın paniği!

20 Temmuz 2024 22:02 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 22:02

Sinem Dedetaş'tan İBB adaylığına açık kapı: Çok güzel bir yakıştırma

Sinem Dedetaş'tan İBB adaylığına açık kapı: Çok güzel bir yakıştırma

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Ayvalık Sokak üzerinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR MAHALLEYİ KAPLADI

Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan dumanlar mahalleyi kapladı. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.