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Dumanlar her yeri kapladı: Sakarya’da yangın paniği!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 22:02 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 22:02

Sakarya’da korkutan bir yangın çıktı. Dumanlar mahalleyi kaplarken, ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Dumanlar her yeri kapladı: Sakarya’da yangın paniği! - 1. Resim

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Merkez Mahallesi Ayvalık Sokak üzerinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve dumanların yükseldiği bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanlar her yeri kapladı: Sakarya’da yangın paniği! - 2. Resim

DUMANLAR MAHALLEYİ KAPLADI

Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan dumanlar mahalleyi kapladı. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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