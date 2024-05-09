Son dakika! Dün İstanbul bugün Alanya! Yine yürekler ağza geldi: Uçağın ön tekeri patladı

09 May 2024 11:38 - Güncelleme : 09 May 2024 12:46

Yürekleri ağza getiren olayda bir hava yolu şirketine ait 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.

Kaza sonrası herhangi bir yaralının olmadığı bildirilirken yolcuların uçaktan tahliyesi tamamlandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA KARGO UÇAĞI GÖVDE ÜZERİ İNİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan dün de sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yürekler ağza geldi. FEDEX kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçağın ön iniş takımı açılmadı. Durumu kuleye bildiren pilot büyük bir risk alarak uçağı o şekilde indiremeye karar verdi. Piste yaklaşmadan uçağın hızını oldukça düşüren pilot, uçağı gövdesinin üzerine indirdi.

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