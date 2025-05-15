Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve dün serbest bırakılan Arif Kocabıyık, bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 7 Mayıs günü tutuklanan Kocabıyık dün taliye edilmişti. Kocabıyık'ın avukatı sosyal medyada yaptığı açıklamada, fenomenin yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

GEREKÇE CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Gerekçe olarak, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir röportaj kesiti yayınlaması gösterildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı, şu paylaşımı yaptı:

“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.”