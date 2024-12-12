Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir

12 Aralık 2024 05:28 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:05

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından gezegeni serinleten La Nina hava olaylarının önümüzdeki 3 ay içinde Türkiye'de görülebileceği ifade edildi. Etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olacağı da aktarıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor paylaştı. Raporda bu süreçte mevcut nötr koşullardan La Nina​ şartlarına geçiş olasılığının yüzde 55 olduğu belirtildi. La Nina etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olmasının tahmin edildiği raporda yer aldı.

Sıcaklık artışına neden olan El Nino ve La Nina hava olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerinin erken uyarılar ve erken eylemler için önemli bir araç olduğu vurgulanırken La Nina hava olaylarının önümüzdeki 3 ay içinde Türkiye​'de görülebileceği de ifade edildi.

"2024 EN SICAK YIL OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayları ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayları ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mayıstan bu yana El Nino veya La Nina koşullarının görülmediğini kaydeden Saulo, değişen iklim şartlarında yeni norm haline gelen rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarını hatırlattı.