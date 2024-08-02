Dünya Türkiye'nin esir takasını konuşuyor! 'Erdoğan için diplomatik bir zafer'

02 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:10

Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda gerçekleşen rehine takası dünya basınında büyük yankı buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek tirajlı gazeteleri, 7 ülke ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Washington Post, operasyonun soğuk savaştan bu yana en önemli tutsak takası olduğunu bildirirken, New York Times gazetesi "Ankara'da bugüne kadar ki en kapsamlı takas gerçekleşti. MİT ve Türkiye teşekkürü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

CNN de "Tarihi tutuklu takası" şeklinde manşet attı.

Rehine takası İngiltere basınında da geniş yer buldu.

The Times gazetesi, "Takas geçmişteki takaslarda kilit rol oynayan bir ülkenin başkenti olan Ankara'da gerçekleşti" ifadesine yer verdi.

Sky News'in haberinde ise soğuk savaştan bu yana yapılan en büyük takas olduğuna vurgu yapıldı.

BBC, operasyonu "sıradışı" olarak niteledi.

The Guardian gazetesinin haberinde, Rusya'da tutuklu bulunan çok sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Rus siyasilerin serbest bırakılmasını içeren "büyük takasın" Ankara'da gerçekleştiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye'nin arabulucuğu ile Rusya ile büyük bir tutuklu takasının yapıldığı, 7 ülkeyi kapsayan takasın Ankara'da koordine edildiği belirtildi.

Daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki takas anlaşmalarında da kilit bir rol oynayan Türkiye başarılı rolü ile dünya basınında övgü topladı.

Wall Street Journal gazetesi "Mahkum Takası Batı'ya Türkiye'nin Aracı Olarak Değerini Hatırlatıyor" başlıklı haberinde "ABD ve Rusya arasındaki esir takasına ev sahipliği yapmak, ülkesini Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin merkezine yerleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir başka diplomatik zafer anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.