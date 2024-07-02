Dünyanın dört bir yanı barut fıçısı gibi! 6 yıl sonra bir ilk: Sınırdan silah sesleri yükseldi

02 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:04

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde her gün gerçekleştirdiği katliamlar tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Tüm dünya son gelişmeleri yakında takip ederken Kore Yarımadası'ndan tedirgin eden bir haber daha geldi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgeye yakın Gyeonggi ve Gangwon bölgelerindeki cephe hatlarında yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, 6 yıl sonra ilk kez yapılan gerçek mühimmatlı tatbikat sırasında 140 mermi ateşlendiği belirtildi.

ANLAŞMA ASKIYA ALINDI, İLK TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikat yapacağı aktarıldı.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.