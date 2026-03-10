Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

Mart 10, 2026 17:27
1
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, NATO, Türkiye’ye Patroit sistemi kurdu. En etkili hava savunma sistemlerinden olan Patroit’in Malatya’da kurulmasıyla da gözler dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkelerine çevrildi. Dünya devlerinin yer aldığı listede Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

2
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

Türkiye’nin yanı başında gerçekleşen savaşta, sınır bölgesi bir hafta içinde iki füze tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Türk hava sahasına giren füzeler, savunma sistemleri tarafından engellenirken, Milli Savunma Bakanlığı hava sahası güvenliğini artırmak için kritik bir adım attı. Baknalık tarafından yapılan açıklamada müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığı kaydedildi.

3
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

Savaş çanları küresel ölçekte çalmaya devam ederken, ülkelerin sahip olduğu askeri envanter de sık sık gündeme egelmeye başladı. Son yaşanan füze saldırılarıyla da dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri gündeme oturdu.

4
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELERİ

20)  ENDONEZYA

NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD  |  Bölgesel savunma sistemleri

5
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

19)  MISIR

S-300VM, BUK-M2  |  Rus ve yerel sistemlerle donanmış.

6
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

18)  BREZİLYA

PANTSIR-S1  |   Orta menzilli savunma kapasitesi.

7
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

17)  PAKİSTAN

HQ-9, LY-80  |  Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.

8
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

16)  İRAN

BAVAR-373, S-300  |   Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.

9
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

15)  AVUSTRALYA

NASAMS, AEGIS  |  Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma

10
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

14)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

THAAD, PATRIOT   |   Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.

11
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

13)  SUUDİ ARABİSTAN

PATRIOT PAC-3, THAAD  |  Gelişmiş balistik füze savunması.

12
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

12)  İNGİLTERE

SKY SABRE, ASTER 30  |  Bölgesel savunma için etkili sistemler.

13
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

11)  GÜNEY KORE

THAAD, CHEONGUNG II  |  Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.

14
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

10)  ALMANYA

MEADS, PATRIOT  |  Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.

15
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

9)  JAPONYA

PATRIOT PAC-3, AEGIS ASHORE  |  Balistik füze tehditlerine karşı savunma.

16
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

8)  İTALYA

ASTER 30 SAMP/T  |   Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.

17
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

7)  FRANSA

 ASTER 30 SAMP/T  |  Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.

18
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

6)  TÜRKİYE

S-400 TRIUMPH, HISAR-A/O+   |   Modern savunma sistemlerine sahip.

ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK

Çelik Kubbe, Türk savunma sanayinin hava ve füze savunma segmentindeki gelişmelerinin doğal bir sonucudur; çok fazla silahtan, çok katmanlı bir yapı oluşturma çabasının adıdır.

19
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

5)  HİNDİSTAN

S-400 TRIUMPH, AKASH  |  Çok katmanlı savunma altyapısı.

20
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

4)  israil

DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI  | Roket ve balistik füze savunması

21
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

3)  ÇİN

HQ-9, HQ-19   |   Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.

22
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

2)  ABD

THAAD, Patriot PAC-3  |   Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili.

23
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

1)  RUSYA

S-400 TRIUMPH, S-300VM (ANTEY-2500)  |   Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması.

