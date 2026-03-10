Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

Türkiye’nin yanı başında gerçekleşen savaşta, sınır bölgesi bir hafta içinde iki füze tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Türk hava sahasına giren füzeler, savunma sistemleri tarafından engellenirken, Milli Savunma Bakanlığı hava sahası güvenliğini artırmak için kritik bir adım attı. Baknalık tarafından yapılan açıklamada müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığı kaydedildi.