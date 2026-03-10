Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Türkiye, Avrupa ülkelerine fark attı

Kategoriler
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, NATO, Türkiye’ye Patroit sistemi kurdu. En etkili hava savunma sistemlerinden olan Patroit’in Malatya’da kurulmasıyla da gözler dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkelerine çevrildi. Dünya devlerinin yer aldığı listede Türkiye, Avrupa ülkelerini geride bıraktı.
Türkiye’nin yanı başında gerçekleşen savaşta, sınır bölgesi bir hafta içinde iki füze tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Türk hava sahasına giren füzeler, savunma sistemleri tarafından engellenirken, Milli Savunma Bakanlığı hava sahası güvenliğini artırmak için kritik bir adım attı. Baknalık tarafından yapılan açıklamada müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığı kaydedildi.
Savaş çanları küresel ölçekte çalmaya devam ederken, ülkelerin sahip olduğu askeri envanter de sık sık gündeme egelmeye başladı. Son yaşanan füze saldırılarıyla da dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri gündeme oturdu.
20) ENDONEZYA
NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD | Bölgesel savunma sistemleri
19) MISIR
S-300VM, BUK-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donanmış.
18) BREZİLYA
PANTSIR-S1 | Orta menzilli savunma kapasitesi.
17) PAKİSTAN
HQ-9, LY-80 | Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.
16) İRAN
BAVAR-373, S-300 | Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.
15) AVUSTRALYA
NASAMS, AEGIS | Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma
14) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
THAAD, PATRIOT | Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.
13) SUUDİ ARABİSTAN
PATRIOT PAC-3, THAAD | Gelişmiş balistik füze savunması.
12) İNGİLTERE
SKY SABRE, ASTER 30 | Bölgesel savunma için etkili sistemler.
11) GÜNEY KORE
THAAD, CHEONGUNG II | Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.
10) ALMANYA
MEADS, PATRIOT | Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.
9) JAPONYA
PATRIOT PAC-3, AEGIS ASHORE | Balistik füze tehditlerine karşı savunma.
8) İTALYA
ASTER 30 SAMP/T | Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.
7) FRANSA
ASTER 30 SAMP/T | Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.
6) TÜRKİYE
S-400 TRIUMPH, HISAR-A/O+ | Modern savunma sistemlerine sahip.
ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK
Çelik Kubbe, Türk savunma sanayinin hava ve füze savunma segmentindeki gelişmelerinin doğal bir sonucudur; çok fazla silahtan, çok katmanlı bir yapı oluşturma çabasının adıdır.
5) HİNDİSTAN
S-400 TRIUMPH, AKASH | Çok katmanlı savunma altyapısı.
4) israil
DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI | Roket ve balistik füze savunması
3) ÇİN
HQ-9, HQ-19 | Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.
2) ABD
THAAD, Patriot PAC-3 | Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili.
1) RUSYA
S-400 TRIUMPH, S-300VM (ANTEY-2500) | Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması.