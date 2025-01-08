Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

08 Ocak 2025 15:28 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:50

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Henley Partners tarafından yayımlanan listede 2025 yılının en güçlü ve en değerli pasaportlarını açıklandı. Türkiye ise geçtiğimiz yıla göre 6 sıra atladı. İşte dünyanın en değerli ve güçlü pasaportları listesi...

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Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerine göre düzenli olarak açıklanan "dünyanın en güçlü pasaportları" sıralaması belli oldu. 227 destinasyonun değerlendirildiği raporda 2025 yılının en güçlü pasaportu 195 ülkeye vizesiz erişim sağlayabilen Singapur​ oldu. 2. sırada ise 193 puanla Japonya​ yer aldı. 192 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Fransa​, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa​ ülkeleri izledi. Bu ülkeler aynı zamanda Finlandiya​ ve Güney Kore ile 3. sırayı paylaştı.

AVRUPA ÜLKELERİ İLK SIRALARDA

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan bir grup, 191 destinasyona vizesiz erişimle 4. sırayı paylaştı. Belçika, Yeni Zelanda, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık ise 190 destinasyonla 5. sırada yer aldı.

ABD, bir sıra kaybederek 9. sıraya gerilerken, Kanada 7. sırada kaldı.

İLK 10'A GİREN TEK ARAP DEVLETİ

Son yıllarda büyük bir yükseliş gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 185 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 10. sıraya yerleşti. 2015 yılından bu yana 72 destinasyona daha erişim hakkı kazanan BAE, ilk 10’a giren tek Arap devleti oldu.

TÜRKİYE 6 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Türkiye geçtiğimiz yıllara göre tam 6 basamak birden yükseldi. Türkiye, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 116 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarak 46. sıraya yükseldi.