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Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Pazarda 20 liraya satılıyor: Kadınlara daha çok faydalı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:00
Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Pazarda 20 liraya satılıyor: Kadınlara daha çok faydalı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan William Peterson Üniversitesi yaptığı araştırmada tam 41 meyve ve sebzeyi karşılaştırdı. İncelemeleri tamamlayan bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri​'nde yer alan William Peterson Üniversitesi meyve ve sebzeler üzerinde araştırma yaptı. 41 meyve ve sebze üzerinde yapılan araştırma sonucunda, dünyanın en sağlıklı sebzesi tere olarak belirlendi. Ülkemizde de çokça yetişen terenin yüksek demir​ içeriğine olduğu kanı ve bağırsakları temizleyici özelliğe sahip olduğu biliniyor. 

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR 

Tere çayı gribal hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve hastalık durumunda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Boğaz ağrısına faydalı olan tere, balgam söktürür.

Terenin bir diğer faydası da sindirim sistemi. İştah açıcı özelliği vardır. Kabızlık için müshil olarak kullanılır. Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Pazarda 20 liraya satılıyor: Kadınlara daha çok faydalı - 1. Resim

ÖKSÜRÜK, BAŞ AĞRISI, ASTIM...

Eğer demir eksikliğinden kaynaklanan kemik hastalıkları, saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapıları gibi durumlara sahipseniz tere sebzesi tam size göre. Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı dengeleyen tere, yüksek düzeyde demir içerdiği için kan yapıcı özelliği sahip.

Tere tohumu çiğnenerek tüketilirse öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği sayesinde nefes daralma sorununa iyi gelir.Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Pazarda 20 liraya satılıyor: Kadınlara daha çok faydalı - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Ayşe Tan23 Ekim 2024 10:05

Neyse ki sonunda sağlıklı yiyecekler konusunda bir araştırma yapıp kesin bir sonuç çıkarabilmişler birileri :

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