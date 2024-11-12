Dünyanın en tehlikeli hapishaneleri sıralandı! Türkiye listede ilk 3'te

12 Kasım 2024 12:19 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:20

Hapishanelerde her yıl sadece yetersiz beslenmeden dolayı binlerce mahkum ölüyor. Çeşitli suçlarla içeri girmiş mahkumlar kendi arasında çeteleştiği zaman çeşitli kaynaklara el koyabiliyor. Bunun sonucunda hapishanelerde oldukça kaos görülebiliyor. Dünyanın en tehlikeli hapishaneleri araştırıldı. Türkiye'den bir hapishane listede adeta zirveye yaklaştı. İşte dünyanın en tehlikeli 26 hapishanesi...

Aşırı kalabalık, dünyanın en tehlikeli hapishanelerinin çoğunda görülen yaygın bir sorundur. Mahkumlar genellikle amaçlanan kapasitelerinin çok ötesinde işlediği suçlara göre hücrelere dağıtılabiliyor. Hijyenik olmayan koşullar ve hastalıkların yayılması mahkumlar arasında daha fazla gerginliğe yol açıyor. Örneğin, bazı hapishanelerde on mahkumu barındırması gereken hücrelerde 100'den fazla kişinin bulunduğu ve bunun da şiddete, kaosa yol açtığı görülür.

EN GÜÇLÜ VE EN ACIMASIZ OLANLAR HAYATTA KALIYOR

Çeteler sıklıkla hapishane hayatının çeşitli yönlerini kontrol eder ve mahkumlar hayatta kalmak için bu tehlikeli ittifakları yönetmek zorundadır. Bu ortam, yalnızca en güçlü ve en acımasız olanların hayatta kalabildiği bir vahşet kültürünü besliyor.

Bazı hapishanelerde, yiyecek, su ve tıbbi bakım gibi ihtiyaçlar, mahkumlar rüşvet ödeyemedikçe alıkonulur ve en çok acı çekenler en yoksul mahkumlar olur. Vera Enstitüsü'nde yayınlanan bir makaleye göre bu hapishanelerdeki bir diğer kritik sorun da yeterli tıbbi bakımın olmamasıdır. Aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullar hastalıkların hızla yayılmasına yol açar.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAPİSHANELERİ

Venezuela hapishanelerinin kalabalık, yetersiz personel ve çok az fonlama ile en kötü koşullarda olduğu bilinmektedir. Bu acımasız gerçeklere rağmen uluslararası örgütler, insan hakları savunucuları denetimlerini sürdürüyor.

Hapishanelerle ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Dünyanın en tehlikeli 26 hapishanesi listesi ortaya çıktı. Araştırmanın geçmiş yıllarda ölüm oranları, suçlu sayısı baz alınarak yapıldığı belirtildi. Listede Türkiye'den bir hapishanenin ilk 3'te olması dikkat çekti.

26. Arthur Road Hapishanesi, Hindistan

25. Terre Haute, ABD

24. San Quentin Eyalet Hapishanesi, ABD

23. Kamp Hapishanesi, Lahor Pakistan

22. Guatemala Hapishanesi

21. Rikers Adası, New York

20. Guantanamo Körfezi

19. Güney Ohio Ceza İnfaz Kurumu, ABD

18. Kamiti Maksimum Güvenlikli Hapishanesi, Kenya

17. Parc Hapishanesi Bridgend

16. La Sabaneta Hapishanesi, Venezuela

15. Cadereyta, Nuevo León, Meksika

14. Mendoza Hapishanesi, Arjantin

13. La Modelo, Kolombiya

12. Attica Islah Tesisi, ABD

11. New Mexico Hapishanesi (PNM), ABD

10. Gldani Hapishanesi, Gürcistan

9. Ulusal Sosyal Uyum Kadın Hapishanesi, Honduras

8. Bellavista Hapishanesi, Ekvador

7. Topo Chico, Meksika

6. Anísio Jobim (Compaj) Cezaevi, Brezilya

5. Uribana Hapishanesi, Venezuela

4. Carandiru Cezaevi, Brezilya

3. Diyarbakır Cezaevi, Türkiye

2. Gitarama Hapishanesi, Ruanda

1. Kamp 22, Kuzey Kore