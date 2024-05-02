Dünyanın en zehirlilerinden... Koca engerek yılanını değnek ile taşıdı

02 May 2024 10:36 - Güncelleme : 02 May 2024 10:37

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türü olarak bilinen engerek yılanı, Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde ortaya çıkan engerek yılanını fark eden bir kişi, hayvanı değnek yardımı ile yakaladıktan sonra boş bir alana bıraktı.

SUYA GİRİP GÖZDEN KAYBOLDU

Vatandaş, bir süre incelediği hayvanın koca engerek yılanı olduğunu fark etti. Yılan, daha sonra suya girerek gözden kayboldu.