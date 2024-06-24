Dünyanın ikinci büyük krater gölünde tehlikeli görüntüler! Herkesin korkulu rüyası oldu

24 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:07

Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren ayılar, kış uykusundan uyandı.

Piknik ve kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan Nemrut'un maskot ayıları, aç olduklarından dolayı vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

ŞOK CİHAZIYLA BERTARAF EDİYORLAR

Nemrut Krater Gölü'nde doğa yürüyüşü yapmak için giden Dr. Cihan Önen ve arkadaşları, Nemrut'un maskot ayılarına yaklaşırken birden ayının saldırısına uğradı.

Ellerindeki elektro şok cihazıyla ayıyı bertaraf eden Önen ve arkadaşları, piknik yapan vatandaşları da ayılar konusunda uyarmayı eksik etmedi.

AÇ OLDUKLARINDA SALDIRGANLAŞIYORLAR

Nemrut'un maskot ayılarının aç oldukları için saldırganlaşabildiğini söyleyen Dr. Cihan Önen, “Uzun zamandan beri ayılar kış uykusundaydı.

Yerdeki karların erimesiyle beraber yavaş yavaş insanlar turistik amaçlı bölgeye gelmeye başladılar ve bir kısım insan da bölgede piknik yapıyor. Ayılar da karınlarını doyurmak için bölgeye geliyorlar.

Çok aç oldukları için de huysuzlar ve insanlarla bölgede karşılaştıkları zaman saldırgan olabiliyorlar. Hatta yakın zamanda saldırılarına tanık olduk.

Bizler de tecrübelerimizden yola çıkarak insanları uyarmaya çalışıyoruz. Zaten yetkililerde gerekli uyarılarda bulunmakta ve uyarıcı tabelalar asmaktadırlar” dedi.