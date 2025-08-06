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Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan et yiyen bakteri açıklaması

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen et yiyen bakteri giderek tedirgin ediyor. Son günlerde Türkiye'de de görüldüğü iddia edilen bakteriyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Peki, et yiyen bakteri nedir? Nerelerde görülür, nasıl bulaşır? İşte detaylar...

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Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan et yiyen bakteri açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:48

Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz."

Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan et yiyen bakteri açıklaması

AÇIK YARADAN VÜCUDA GİRİYOR

Bu genellikle ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşar ve insanların yüzme sırasında açık yaralarından vücuda girebilir.

Sağlık yetkilileri, çiğ kabuklu deniz ürünleri, özellikle de çiğ istiridye tüketiminin de enfeksiyon kaynağı olabileceğini belirtti.

Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan et yiyen bakteri açıklaması

BELİRTİLERİ NELER?

Her ne kadar enfeksiyonlar nadir görülse de, Vibrio vulnificus genellikle kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreden vibriozis adı verilen bir hastalığa yol açabilir. Ayrıca ciddi cilt enfeksiyonlarına da neden olabilir.

Bakteriyel cilt enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık artışı, renk değişikliği ve akıntı yer alıyor.

Sağlıklı bireyler genellikle sadece hafif semptomlar gösterse de, bağışıklığı baskılanmış kişiler veya kronik karaciğer hastalığı olanlar için durum çok daha ciddi olabilir.

Dünyayı tedirgin eden yeni salgın Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan et yiyen bakteri açıklaması

KANA KARIŞIRSA NE OLUR?

Bakteri kana karışırsa, ateş, titreme, septik şok ve kabarcıklı deri lezyonları ile seyreden ağır bir hastalığa neden olabilir. Bu tür kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanıyor.

Bazı ciddi vakalarda bakteri, yaralı dokunun ölmesine neden olan nekrotizan fasiit adı verilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Bu nadir komplikasyon, bakterinin halk arasında "et yiyen bakteri" olarak anılmasına yol açtı.

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ETİKETLER
#bakteri
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