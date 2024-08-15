'Dur' ihtarına uymadı, polise çarptı! Film gibi kovalamaca
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:45
Kayseri'de ekiplerin dur ihtarına uymayan bir sürücü, kontrol noktasındaki polise çarptı. Sonrasında yaşanan film gibi kovalamaca sonucu sürücü yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve dolandırıcılık' suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43) ve S.G.'nin (32) peşine düştü.
Şahısların bulunduğu aracı durdurmak isteyen ekipler, dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına oymayan şahıslar, kaçmaya çalışırken kontrol noktasında 1 polis memuruna çarptı.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı