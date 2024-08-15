'Dur' ihtarına uymadı, polise çarptı! Film gibi kovalamaca

15 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:45

Küçükçekmece’de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı! Polis zanlıyı linç edilmekten kurtardı

Küçükçekmece’de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı! Polis zanlıyı linç edilmekten kurtardı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve dolandırıcılık' suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43) ve S.G.'nin (32) peşine düştü.

Şahısların bulunduğu aracı durdurmak isteyen ekipler, dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına oymayan şahıslar, kaçmaya çalışırken kontrol noktasında 1 polis memuruna çarptı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.