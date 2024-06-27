'Dur' ihtarına uymadı, polisle çatıştı! Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 12:48 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:56
İstanbul Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polisle çatıştı. Saldırgan yakalanırken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Sultanbeyli'de yaşanan olayda, polis ekipleri şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Fakat şüpheli şahıs durmak yerine kaçmaya başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Kovalamaca sonucu şahıs elindeki silahla polislere ateş açtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan şüpheli şahıs karakola götürüldü. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı