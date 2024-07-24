"Dur" ihtarına uymayarak kaza yaptı, arandığı ortaya çıktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 02:32 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 02:58
Kayseri’de "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaparken, araç içerisinde bulunan şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranması olduğu belirlendi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan kasabası mevkide polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki 2 şahıs, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 6 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde kaza yaptıktan sonra durdu.
SORGUDA ARANMASI ÇIKTI
Ekipler tarafından otomobilde bulunan şahısların yapılan sorgusunda şahsılardan birinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan arandığı ortaya çıktı.
Yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı