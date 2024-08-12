Durakta bir anda dron karşısına çıktı, korku dolu kaçış güldürdü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 21:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 21:22
Elazığ'da durakta bekleyen bir adam karşısına çıkan dron karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saklanmaya çabalayan o adamın halleri görenleri gülümsetti.
Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen şahsın yanına yaklaştı.
Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs, ardından durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı