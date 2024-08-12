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Durakta bir anda dron karşısına çıktı, korku dolu kaçış güldürdü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 21:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 21:22

Elazığ'da durakta bekleyen bir adam karşısına çıkan dron karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saklanmaya çabalayan o adamın halleri görenleri gülümsetti.

Keban ilçesinde dron ile çekim yapan bir kişi, anayol kenarındaki durakta minibüs bekleyen şahsın yanına yaklaştı.

Durakta bir anda dron karşısına çıktı, korku dolu kaçış güldürdü - 1. Resim

Bir süre bakan ve ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs, ardından durağın arkasına kaçtı. Dronun dönmesiyle birlikte o da durağın etrafında dönmeye başladı. O anlar izleyenleri güldürdü.

Durakta bir anda dron karşısına çıktı, korku dolu kaçış güldürdü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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