Durakta uyuyakalan gencin 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı! İfadesi 'pes' dedirtti!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:57

Adana'da durakta uyuyakalan genç hem cebindeki paradan hem de boynundaki kolyesinden oldu. Hırsız kısa sürede yakalanırken verdiği ifade 'pes' dedirtti. "Yardım etmek için yanına gittim" diyen hırsızın para ve kolyeyi aldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Adana​'da 34 yaşındaki Metin Y. durakta uyuyakaldı. Durakta uyuyan kişiyi fark eden 52 yaşındaki İrfan D. isimli kişi Metin Y'nin yanına yaklaştı. Kimsenin olmadığını gören şüpheli uyuyan gencin üzerindeki 6 bin TL ve boynundaki kolyeyi alarak kayıplara karıştı. HIRSIZLIK​ ANI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI Hırsızlık anları anbean güvenlik kameraları tarafından keydedildi. Bir süre sonra uyanan Metin Y., üzerindeki paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda İrfan D., evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu. İFADESİ "PES" DEDİRTTİ Emniyete götürülen İrfan D.'nin ifadesinde, “Rahatsızlanıp uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim” dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlgili Haberler Böyle evlat olmaz olsun! Babasını bıçakladı Önce motosiklet ardından otomobil çarptı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi