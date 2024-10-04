Durmadan hapşıran Benazir Aydın ile ilgili kötü haber geldi: Son durumu belli oldu

04 Ekim 2024 18:36 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 18:56

Batman'da hapşırık nöbetleri geçiren Benazir Aydın'dan gelen hapşırığının durduğu ve tedavi edildiği bilgisi sevindirmişti. Ankara'ya sevk edilen genç kadından kötü haber geldi. Şikayetleri yeniden başlayan 24 yaşındaki Benazir Aydın'ın son durumunu yakınları açıkladı. Genç kadın çocuklarıyla bile görüşemiyor, yemek yiyemiyor. İşte detaylar...

Batman'da iki haftayı aşkın bir süredir durmadan hapşıran Benazir Aydın'ın son durumuna ilişkin açıklama geldi. Bir süre tedaviyle hapşırıkları durdurulan genç kadın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Benazir Aydın'ın şikayetleri yeniden başladı. Sıvı alınca fışkırttığı için su bile içemiyor, yemek yiyemiyor sadece doktor müdahalesiyle uyuyabiliyor.

YEMEK YİYEMİYOR, SADECE DOKTOR MÜDAHALESİYLE UYUYABİLİYOR

24 yaşında ve 2 çocuğu bulunan Benazir Aydın 18 Eylül'den bu yana durmadan hapşırıyor. Sık sık hastaneye başvuran kadın bir çare bulamamıştı. Son olarak Ankara'ya sevk edilen kadının nöbetlerinin yeniden başladığı ve yemek bile yiyemediği, uyuyamadığı ortaya çıktı. Genç kadın ancak enjeksiyon tedavisiyle sinir sistemi rahatlatılarak uyutulabiliyor. . Ankara Bilkent Şehir Hastanesi doktorları araştırmalarını sürdürüyor.

KALDIRAMAZ HALE GELDİK, KALBİ ÜÇ KEZ TEKLEDİ

Benazir'in Aydın'ın yakını Vedat Aydın, “Hastanın durumunu söyledik. 12 gün boyunca sürekli hastaneye gidip geliyorduk. Kendisine serum veriliyordu. Normal bir şey diyerek bizi tekrar eve gönderiyorlardı. Biz kaldıramaz hale geldik. Kalbi üç kere tekleyince Allah korusun kalbi durabilir dedik. Sağlık Bakanlığı biz gerekeni yapacağız dedi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkini gerçekleştirdik” dedi.

HAPŞIRIKTAN DOLAYI SUYU ÇIKARIYOR

Aydın, yengesi Benazir Aydın'ın Ankara'daki tedavisinin 3 gündür devam ettiğini ifade ederek, “Durumu hala aynı, enjeksiyon yaptılar. Tahlillerine baktılar. Az önce MR'dan çıktık. Sağ olsun ilgileniyorlar ama hastamızın durumu hala aynı, hapşırığı devam ediyor. Biz bu hastalığa bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık iyileşmesini istiyoruz. Bu durumu artık kaldıramaz hale geldik. Allah korusun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Doktorlar kendisine ilaç veriyor. Yemek yiyemezse sıvı ile beslenmeye başlanacak. Su verdiğimiz zaman bile hapşırıktan dolayı suyu çıkarıyor. Ancak serumla uyuyabiliyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEMİYOR

Benazir Aydın'ın hapşırmaktan dolayı rahat bir şekilde iletişime geçemediğini dile getiren Aydın, "Çocukları görüntülü aradıkları zaman annelerini o şekilde görmesinler diye görüştürmüyoruz. Küçük çocuğu durumu çok fazla anlamıyor ama kızı durumun farkında, anlıyor. Sürekli ‘Benim annem nerede? Durumu nasıl?' diye soruyor. Kandırmaya çalışıyoruz ama kendisi durumu anlıyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.