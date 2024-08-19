Duru Pakarda'yı öldürmüştü! 17 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı: Kendini bakın nasıl savundu

19 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:23

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

Korkunç olay geçtiğimiz gün Edirne'de yaşandı. 14 yaşındaki Duru Pakarda Gaziosmanpaşa Ortaokulu bahçesinde, gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada K.C.A.'nın silahından çıkan kurşunla feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 17 yaşındaki K. C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURU'NUN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Duru Pakarda dün Hasan Sezayi Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 15 yaşındaki çocuğun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

17 YAŞINDAKİ KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Duru Pakarda'yı öldürmek suçundan gözaltına alınan K. C. A.'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, silahın birden ateş aldığını Duru'yu öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Yaşanan korkunç olay sonrası 112'yi arayarak kendisinin haber verdiğini söyledi.

"HUSUMETLİLERİM VAR"

17 yaşındaki katil zanlısının "Silah belimdeydi. Husumetlilerim var bu yüzden silah taşıyorum" ifadesi şoke etti. İfadesini "Silahımda tek kurşun vardı. Belimden çıkarıp elime aldığım sırada birden ateş alıp patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Olay kazara oldu" diye sürdürdüğü iddia edildi.

SUÇ MAKİNESİ

17 yaşındaki K.C.A.'nın aralarında "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" gibi 8 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan diğer 3 kişi ise K.C.A.'nın elindeki silahın oynarken patladığı yönünde ifade verdiği belirtildi.