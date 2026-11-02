ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen özel jet kazası, Palm Beach bölgesinde büyük bir yıkıma neden oldu. Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Cresthaven yerleşim bölgesine yakın bir noktaya düştü. Uçağın yere çarpmasıyla birlikte büyük bir patlama meydana gelirken, çevrede yangınlar çıktı ve enkaz parçaları geniş bir alana yayıldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin yaptığı açıklamayla can kaybının kesinleştiği kazada, pilotun hava trafik kontrolüyle gerçekleştirdiği son telsiz görüşmeleri de gündeme geldi. Dakikalar içinde kontrolden çıkan uçakta yaşanan buzlanma, türbülans ve ani irtifa kaybı, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun başlattığı soruşturmanın temel inceleme konuları arasında bulunuyor. Düşen uçakta kimler vardı? Detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Düşen jette kimler vardı? ABD Florida'da düşen uçakta 9 kişi öldü ABD'nin Florida eyaletinde Austin'den Bahamalar'a gitmek üzere havalanan bir Learjet 60 tipi özel jetin Cresthaven yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kaza, yerel saatle 12.50 sıralarında Palm Beach bölgesinde meydana geldi. Uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı. Kazanın ardından büyük bir patlama, yangınlar ve geniş çaplı altyapı hasarı meydana geldi. Uçağın pilotu, düşmeden önceki son telsiz görüşmelerinde buzlanma, türbülans ve ani irtifa kaybı yaşadığını bildirmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen Learjet 60 tipi özel jet kazasında can kaybının 9 olduğu açıklandı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Palm Beach bölgesinde yaşanan kazanın ardından uçakta bulunan herkesin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Duffy, yaşananları korkunç bir trajedi olarak nitelendirirken, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) soruşturma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye ekip yönlendirdiğini bildirdi.

Kaza, yerel saatle 12.50 sıralarında Palm Beach County yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesinde meydana geldi. Texas eyaletinin Austin kentindeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan özel jet, Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkmıştı. Uçağın yerleşim alanının hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına düşmesiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. Çarpmanın ardından çıkan yangınlar kısa sürede çevreye yayılırken uçak enkazından kopan parçalar geniş bir alana savruldu.

Kazanın ardından bölgede ciddi altyapı hasarı meydana geldi. Florida Valisi Ron DeSantis, olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek yol kenarında büyük bir krater oluştuğunu söyledi. DeSantis, kazayı anlatırken uçağın düşüşünü bir füzenin çarpmasına benzetti. Patlamanın etkisiyle çevredeki elektrik hatları zarar gördü, yolun bazı bölümlerinde çökme yaşandı ve enkaz parçaları evlerin yakınlarına kadar ulaştı. Vali DeSantis ayrıca hasar gören yolların uzun süre trafiğe kapalı kalabileceğini açıkladı.

Uçağın düştüğü bölgenin ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine yakın olması da kazanın ardından gündeme gelen ayrıntılar arasında yer aldı. Trump'ın kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağıyla bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

DÜŞEN JETTE KİMLER VARDI?

Florida'da düşen Learjet 60 tipi özel uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiği resmen açıklandı. Ancak kazanın ardından yapılan açıklamalarda yaşamını yitiren kişilerin isimlerine, yaşlarına ve yolculuk amaçlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer ayrıca uçakta kaç yolcu ve kaç mürettebat bulunduğunu da henüz açıklamadı. Bu nedenle kazada hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgiler soruşturmanın devamında yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

Özel jet, Texas eyaletinin Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanmıştı. Uçağın kalkış noktası Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı, varış noktası ise Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı olarak kayıtlara geçti. Yolculuk sırasında Florida hava sahasında yaşanan sorunların ardından uçak, Palm Beach County yakınlarında bulunan Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Kazanın ardından yaşanan patlama ve yangın nedeniyle bölgede geniş çaplı hasar meydana geldi.

Özel jetin yardımcı pilotunun 20 yaşındaki Nathalia Gadelha olduğu iddia edildi.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Florida'da yaşanan kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi. Bununla birlikte hava trafik kontrol kayıtlarına yansıyan telsiz konuşmaları, uçağın düşmeden önceki son dakikalarında yaşanan sorunlara ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor. Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuran pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir seviyede şeffaf buzlanma bulunduğunu bildirdi. Pilot ayrıca bölgede orta şiddette türbülans yaşandığını belirterek hava koşullarına ilişkin bilgi verdi.

Pilotun telsiz görüşmelerinde uçağın dışındaki hava sıcaklığının sıfırın altında 47 derece olduğu bilgisi de gündeme geldi. Bölgede yağışın başlamasının ardından daha yüksek irtifaya çıkmak isteyen pilot, hava trafik kontrol merkezinden yükselmek için izin talep etti. Ancak bu görüşmenin ardından uçakta ciddi bir irtifa kaybı yaşanmaya başladı. Pilotun ilk aşamada dakikada 8 bin fit alçaldıklarını bildirdiği, kısa süre sonra bu hızın dakikada 10 bin fite ulaştığını söylediği kayıtlara yansıdı.

Uçağın kontrolünün giderek zorlaşması üzerine pilot acil durum çağrısında bulundu. Telsiz kayıtlarında pilotun, "İmdat, imdat!" sözleriyle yardım istediği duyuldu. Son konuşmalarda ise uçağın aşırı hız durumunda olduğunu ve dakikada 20 bin fit alçaldığını bildirdiği aktarıldı. Pilotun "Yere çakılacağız" sözleri de kazadan önceki son telsiz görüşmeleri arasında yer aldı. Kısa süre sonra uçak yere çarparak büyük bir patlamaya neden oldu.