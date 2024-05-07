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Düşürdüğü telefonu almak isterken bayıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 17:03 - Güncelleme : 07 May 2024 17:04
Düşürdüğü telefonu almak isterken bayıldı

Eskişehir'de bir kişi tramvay durağına düşürdüğü telefon nedeniyle hastanelik oldu. Telefonu almak için eğilen adam kafasını demirlere çarpınca aniden bayıldı.

Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, Şehitlik tramvay durağında yere düşürdüğü telefonunu almak için eğilen bir adam kafasını demirlere çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle bayılan şahıs yere yığıldı. Bayılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, tüm çabalara rağmen ayıltılamayan adam hastaneye kaldırıldı.Düşürdüğü telefonu almak isterken bayıldı - 1. Resim

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

O anlara şahit olan yolculardan Gülüz Cansız, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Cansız, "Tramvaydan arkalı önlü indik. Ben daha inmeden çocuğun telefonu düştü. Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı. Gerçekten çok üzüldüm. Hemen 112'yi aradım. Bir ambulans da buradan geçiyormuş, hemen çevirdik. Müdahale ettiler ama inşallah bir şey olmaz. Telefonda da şifre olduğu için çocuğun yakınlarına ulaşamadık. Sağlık görevlileri bize nabız olduğunu söylediler ancak çocuğun rengi falan sarıydı, çok kötüydü" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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