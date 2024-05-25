Dut toplamak için ağaca çıktı, hastanelik oldu...

25 May 2024 16:03 - Güncelleme : 25 May 2024 16:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, dut toplamak için ağaca çıkan Y.K., bir süre sonra dengesini kaybetmesi neticesinde demir korkulukların üstüne düştü.

Demir korkuluklar, Y.K’nın bel ve kalçasına saplanırken olayı gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin kontrolünde demire saplanan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde demir korkuluklar kesildi. Ambulansa alınan Y.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Y.K’nın vücudunda kalan demirler itfaiye ve doktor eşliğinde çıkarıldı.

Y.K'nin hastanede tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.