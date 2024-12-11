Duvarı kırıp 35 yıllık komşusunun eşyalarını çalmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

11 Aralık 2024 13:07 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:08

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı duyanları şaşkına çevirdi. Evlilik hazırlığında olan genç evine yeni eşyalar almaya başladı. Bunu bilen 35 yıllık yan komşusu akılalmaz bir yönteme başvurarak gencin eşyalarını duvarı kırarak girdiği evden çaldı. Sonrasında ise evin duvarını örüp ortadan kayboldu. Hırsız komşu polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. İfadesinde ise bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylemesi 'pes' dedirtti.

Hızını alamayan hırsızlar kombi ve musluk başlarını bile çaldı

Hızını alamayan hırsızlar kombi ve musluk başlarını bile çaldı

Evlilik hazırlığındaki gence büyük şok! 35 yıllık komşusuna öyle bir şey yaptı ki

Evlilik hazırlığındaki gence büyük şok! 35 yıllık komşusuna öyle bir şey yaptı ki

Akılalmaz hırsızlık olayı İzmir​'in Bayraklı​ ilçesinde meydana geldi. Şubat'ta evlenecek olan ve ailesinin yanında yaşayan 29 yaşındaki Ahmet Sağlam oturacağı eve yeni eşyalar aldı. İddiaya göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., balyozla önce kendi duvarını kırdı sonra da Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi.

35 yıllık komşu​, evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizeleri alarak kendi evine taşıdı. Ardından evin duvarını örüp sıvayan F.C. mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Eve gelince şaşkınlık yaşayan Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi durumu polise haber verdi.

POLİSİN SIKI TAKİBİ SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, evden parmak izi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, F.C.'nin kaçtığı Ankara'dan İzmir'e geldiğini belirleyip saklandığı adresi tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Gözaltına alınan F.C.'nin emniyetteki ifadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyip, “Bir anlık gaflete düştüm. Alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.C., adliyeye sevk edildi.