Duyan şaştı kaldı! Kanyonda düşen telefon 1 yıl sonra sahibini buldu

05 Eylül 2024 09:10 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:33

Adana'da ailesiyle birlikte pikniğe giden telefon tamircisi Salih Yavuz, suyun içinde telefon olduğunu fark etti. Telefonu çıkaran vatandaş, tamir ederek 1 sene önce suya düşen cihazı sahibine teslim etti. Dalgıçların bile bulamadığı telefonuna 1 sene sonra sağlam bir şekilde kavuşan kişi ise şoke oldu.

1 sene önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa giden 24 yaşındaki Emrecan Akış, su altında çekim yapabilmek için suyla birlikte atlayış yaptı. Atladığı sırada telefonu kuma gömülen genç ne yaptıysa telefonunu bulamadı.

1 yıl sonra aynı böylede yüzmek isteyen 33 yaşındaki Salih Yavuz, suyun altında telefon buldu. Telefonu sudan çıkaran tamircisi 70 bin TL'lik telefonu çalıştırmayı başardı.

"YÜZERKEN AYAĞIMA TAKILDI"

Dokuzoluk Kanyonu'na ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, ”Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun bayağı bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum. Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim iş yerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım” dedi.

ŞİFREYİ DEFALARCA DENEDİ, SAHİBİNİN BİLGİLERİNE ULAŞTI

Cihazı çalıştırdıktan sonra 6 rakamlı şifreyi deneme yanılma yolu ile bulduğunu aktaran Yavuz, ”Telefon sahibinin bilgilerine numarasına ulaştım ve iletişime geçtim. Telefonu kaybeden şahıs telefonu benim bulduğuma inanmadı. 'Dalgıç geldi bulamadı sen nasıl buldun' dedi. Kendisini kandırdığımı düşündü. Görüntülü arayıp telefonu kendisine gösterdiğimde inandı" diye konuştu.

TELEFONU SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü kaydederek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik” diye konuştu.

"DALGIÇ BİLE BULAMADI"

2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış (24), ”Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü. Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık o da gelip bulamadı” dedi.

1 YIL SONRA BULUNUNCA ŞOKE OLDU

Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, ”Birisi aradı 'sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu. Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satarlardı, satmamış, teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış” şeklinde konuştu.