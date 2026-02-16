Düzce'de 2 bin 523 araca cezai işlem uygulandı

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 9 – 15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin araç, motosiklet ve 210 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 523 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 231 araçta trafikten men edildi.



Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.