Düzce'de akılalmaz olay! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipleri pompalı tüfekle tehdit etti

06 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:43

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı.

Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.