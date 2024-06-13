Düzce’de DEAŞ’a darbe: Çok sayıda tutuklama ve sınır dışı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 20:40 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 20:45
Düzce'de güvenlik güçlerinini DEAŞ terör örgütüne düzenlediği operasyonda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 kişi de sınır dışı edildi.
Düzce'de DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından 13'ü sınır dışı edilen operasyonlarda daha önceki soruşturmalar ile birlikte 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı