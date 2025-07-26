Düzce'de denize girme yasağı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık denize girilmemesi yönünde karar verdi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denize girilmemesi kararı alındığını bildirdi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle; Kaymakamlığımızca 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 itibarıyla Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi.