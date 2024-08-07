Düzce'de kaza sonrası korkunç görüntü! Tır otomobilin üzerine devrilip silindir gibi ezdi
Düzce’de makarna yüklü tır, otobüs ve otomobile çarptıktan sonra ardından bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen olmazken 1 kişi yaralandı.
Türkiye'nin en yoğun geçiş güzergahlarından biri olan Düzce Otoyolu korkunç bir kazanın adresi oldu. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre kaza, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi.
Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan E.U.K. idaresindeki makarna yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.O. idaresindeki otomobile, ardından A.T. idaresindeki otobüse çarptı.
PRES MAKİNESİNDE EZİLMİŞ GİBİ
Yalpalayan tır daha sonra ağırlık merkezini kaybederek otoyolda seyreden A.C. idaresindeki bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası tırın altında kalan araç adeta presle ezilmiş hale dönerken A.C. araca sıkıştı.
Kazanın ardından otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra olay yerine intikal etti.
DEMİR YIĞININDAN SAĞ ÇIKTI!
Hemen çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri tırın altında kalan otomobildeki sürücüyü yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol tek şeritten trafiğe açıldı.