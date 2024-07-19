Düzce'de korku dolu anlar: Mahalle ortasında kurşun yağmuru!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 00:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 00:19
Düzce’de mahalle arasında havaya açılan ateş, sokak sakinlerini tedirgin etti. Olayla geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Düzce’de mahalle arasında havaya açılan ateş, sokak sakinlerini korkuttu. Bölgede polis ekipleri inceleme başlattı. Olay Kiremitocağı Mahallesi Kadırga sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde motosikletli şahıslar havaya ateş açıp bölgeden kaçtı.
NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR
Ne olduğunu anlayamayan bölgedeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME
Havaya açılan ateşin bir eve isabet ettiği tespit edilince, olay yeri inceleme ekiplerince sokak üzerinde çalışma yapıldı. Olayla geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı