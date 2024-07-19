Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Düzce'de korku dolu anlar: Mahalle ortasında kurşun yağmuru!

Düzce'de korku dolu anlar: Mahalle ortasında kurşun yağmuru!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 00:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 00:19
Düzce&#039;de korku dolu anlar: Mahalle ortasında kurşun yağmuru!

Düzce’de mahalle arasında havaya açılan ateş, sokak sakinlerini tedirgin etti. Olayla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Düzce’de mahalle arasında havaya açılan ateş, sokak sakinlerini korkuttu. Bölgede polis ekipleri inceleme başlattı. Olay Kiremitocağı Mahallesi Kadırga sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde motosikletli şahıslar havaya ateş açıp bölgeden kaçtı.

Düzce'de korku dolu anlar: Mahalle ortasına kurşun yağmuru! - 1. Resim

NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Ne olduğunu anlayamayan bölgedeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu.

Düzce'de korku dolu anlar: Mahalle ortasına kurşun yağmuru! - 2. Resim

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Havaya açılan ateşin bir eve isabet ettiği tespit edilince, olay yeri inceleme ekiplerince sokak üzerinde çalışma yapıldı. Olayla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...