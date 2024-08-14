Düzce'de tır dehşet saçtı: Freni boşaldı, ters şeride girip yandı

14 Ağustos 2024 02:49 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 02:52

Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde feci bir tır kazası meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Beypiliç fabrikasından aldığı malzemeler ile İstanbul'a giden A.M. idaresinde tırın frenleri boşaldı. Sürücü rampa aşağıya hızla ilerlerken, önünde bulunan 1 kamyona çarpmasının ardından kamyon kanala uçtu.

BALATALARINDA YANGIN ÇIKTI

Beypiliç'e ait tır bu kazanın ardından durmayınca önündeki ticari taksiye çarpıp beton bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Karşıdan gelen araçlara rağmen ters şeritten hızla ilerleyen Beypiliç'e ait tır, yaklaşık 10 kilometre sonra düzlükte durmasının ardından balatalarında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile alevleri söndürürken, olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KAZA İLE İLGİLİ KONUŞTU

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Beypiliç fabrikasının sürücüsü A.M., “Bolu Dağı'nda kavşakta baktım sol taraf boş, atladım ters şeride. Diğer araca da vurdum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beypiliç'e ait tırın ters şeride girip ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolunda giden araca çarpmamak için Beypiliç'e ait tırın son sürat rampa aşağıya gittiği görülüyor.