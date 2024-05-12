Düzce'de tır ile otomobilin çarpışmasıyla feci kaza
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 02:12 - Güncelleme : 12 May 2024 02:17
Düzce karayolunda silobas dorse takılı tır ile içinde 5 kişinin bulunduğu tır çarpıştı. Kazada otomobilin içindekiler yaralandı.
Düzce-Yığılca karayolunda otomobile silobas dorse takılı tır çarptı.
Aksu mevkisindeki kazada O.S. yönetimindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 34 KBP 861 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, B.A, M.Ö ve U.A yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı