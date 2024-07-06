Düzce'deki çöp ev 5 günde temizlendi! Tam 42 kamyon çöp çıktı

06 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 12:36

Düzce'de yaşanan bir olay vatandaşları şaşkına çevirdi.

Gökçe Mahallesi’nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, şikayetler üzerine temizlenmeye başladı.

Maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, 5 gün boyunca süren çalışmalar sonunda 2 katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Aile ile iç içe yaşayan köpekler ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak genel kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Konukevi’ne götürüldü.

11 KÖPEK BAKIMA ALINDI

11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında olacağı, ardından ise aileye geri verileceği açıklandı.

Çöpten arındırılan evde, hijyen ve yaşam şartlarını sağlamak üzere tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Öz bakım, düzenli temizlik ve günde 2 öğün sıcak yemek hizmetlerinden yararlandırılacak 5 kişilik aile bireylerine, sosyal ve psikolojik destek verileceği de açıklandı.