Tgrt Haber
Haberler>Gündem>E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 17:35 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:36
E-5 Karayolu&#039;nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

Şişli E-5 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi aracından inerek darp etti ardından da aracına binerek motosikletli iki kişiyi ezmeye çalıştı. Motosiklete çarpan sürücü, olay yerinden kaçarken, o anlar ise kask kamarasında saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde Şişli E-5 Karayolu Okmeydanı mevki Halıcıoğlu istikametinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

KAVGADA YUMRUKLAR KONUŞTU

Sözlü tartışma, sürücülerin sağ şeritte duraklamasıyla devam etti. Aracından inen otomobil sürücüsü, motosiklette bulunan biri kadın iki kişiye saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. O sırada aracına binen sürücü, kavga ettiği iki kişinin üzerine otomobil sürerek ezmeye çalıştı. Başaralı olamayınca park halindeki motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı.

E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı - 2. Resim

KAVGA ANI KASK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları anbean bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte bekleyen motosikletli bir kadın ve bir erkeğe otomobil sürücüsünün aracından inerek saldırdığı ve kavga sonrası aracına binen sürücünün kadını ezmeye çalıştığı, park halindeki motosiklete çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...