E-5 Karayolu'nda sürücü dehşeti: Önce saldırdı ardından aracına binip motosikletlileri ezmeye çalıştı

27 Temmuz 2024 17:35 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:36

Gece saatlerinde Şişli E-5 Karayolu Okmeydanı mevki Halıcıoğlu istikametinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü ve motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

KAVGADA YUMRUKLAR KONUŞTU

Sözlü tartışma, sürücülerin sağ şeritte duraklamasıyla devam etti. Aracından inen otomobil sürücüsü, motosiklette bulunan biri kadın iki kişiye saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. O sırada aracına binen sürücü, kavga ettiği iki kişinin üzerine otomobil sürerek ezmeye çalıştı. Başaralı olamayınca park halindeki motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı.

KAVGA ANI KASK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları anbean bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte bekleyen motosikletli bir kadın ve bir erkeğe otomobil sürücüsünün aracından inerek saldırdığı ve kavga sonrası aracına binen sürücünün kadını ezmeye çalıştığı, park halindeki motosiklete çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.