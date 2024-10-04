E-5'te dehşeti yaşadılar! Pikap araçlara çarpıp ortalığı karıştırdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:20

Son dakika haberi: Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü ortalığı birbirine kattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda vatandaş aracın çalıntı olduğunu iddia etti. Son dakika haberinin detayları geliyor...