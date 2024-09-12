E-5'te otobüsler çarpıştı, yolcular korku dolu anlar yaşadı

12 Eylül 2024 17:49 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:51

İstanbul'un trafikteki ana arteri Merter E-5 Karayolu’nda seyir halindeki otobüse başka bir İETT otobüsü çarptı. Yolcular tam iş çıkış saatinde yaşanan kazada panik dolu anlar geçirdi.. Şoförler kaza sonrası bir süre anlaşmazlık yaşadı.

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İstanbul Güngören'de İETT otobüsleri kaza geçirdi. E-5 Karayolu Merter mevkiinde otobüslerden biri yolunda ilerleyen diğer İETT otobüsüne çarptı. Yolcular kazanın şiddetiyle savruldu ve korku dolu anlar yaşadı.

Saat 16.00 sıralarında yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular başka araçlara tahliye edildi. Trafik bir süre durma noktasına geldi.