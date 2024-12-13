E-5'te otomobil alev alev yandı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

13 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:37

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen otomobil yangını nedeniyle trafik felç oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle E-5 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Adana'daki korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Verdiği talimatları itiraf etti

Adana'daki korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Verdiği talimatları itiraf etti

E-5​'te meydana gelen araç yangını korku dolu anlara neden oldu. E-5 Karayolu Küçükçekmece​ istikametinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

ALEV​ ALEV YANDI

Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı otomobilden kısa süre sonra alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis​ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E-5 kara yolu Edirne yönü geçici süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın tamamen söndürüldü.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikametinde kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Yangının tamamen söndürülmesi ve aracın kaldırılmasın ardından trafik normale döndü.