e-Devlet sistemine yeni özellik: Artık işlemler daha hızlı yapılacak

04 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:35

SGK'dan IBAN uyarısı! Borcu olanlar bu SMS'e dikkat: Böyle bir uygulamamız yok

SGK'dan IBAN uyarısı! Borcu olanlar bu SMS'e dikkat: Böyle bir uygulamamız yok

Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama hizmeti e-Devlet sistemine eklendi. Vatandaşlar yeni uygulama üzerinden, banka hesaplarına tanımlı olan kolay adres bilgileri tek bir ekrandan hızlı biçimde sorgulanabilecek.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM), yeni özelliğe ilişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası liderliğinde BKM tarafından geliştirilen FAST Sistemi servislerinden olan ve ödemelerin telefon, e-posta ya da kimlik numarası gibi bilgiler kullanılarak daha kolay yapılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için e-Devlet üzerinden yeni bir hizmet sunuldu.

TEK EKRANDA SORGULAMA YAPILABİLECEK

KOLAS sorgulama hizmetiyle beraber vatandaşlar farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek ekranda daha kolay sorgulama imkanına sahip olacak.

Kolay adres uygulaması, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para transferi veya ödeme yapması istenilen kişilerle paylaşılabilecek, hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilen pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

BİLGİLER HESABA ERİŞİM VE PARA TRANSFERİ MÜMKÜN

Telefon numarası, e-posta adresi, TC, vergi, yabancı kimlik numaraları ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanabilecek.

Yeni hizmetle, çeşitli banka EPK uygulamalarında tanımlanan tüm kolay adres bilgileri tek bir ekrandan sorgulanarak kontrol edilebilecek.

Yeni hizmeti kullanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı aratılabilecek.