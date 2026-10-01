E5 neden kapalı son dakika? D100 yol çalışması bitti mi, yol açıldı mı?

E-5 neden kapalı son dakika gelişmeleri, İstanbul'da mesai çıkış saatlerinde yola çıkan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'un önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Cennet Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen yol çalışması, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun ciddi şekilde artmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar yükseldi. D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı noktalarda trafik akışı adeta durma noktasına geldi.

E5 NEDEN KAPALI?

E-5 olarak bilinen D-100 kara yolunun Cennet Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen yol çalışması, bölgede trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Çalışmalar nedeniyle özellikle mesai çıkış saatlerinde yoldaki araç yoğunluğu arttı.

D-100'ü kullanan sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi de çevre yollardaki yoğunluğu artırdı.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy istikametinde de benzer bir çalışma olduğu görülüyor.

E5 YOL ÇALIŞMASI BİTTİ Mİ?

Cennet Mahallesi'nde D-100 üzerindeki yol çalışması, akşam saatlerinde işe ve okula dönüş trafiğiyle birleşti. Artan araç sayısı nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı.

Özellikle Küçükçekmece yönünde alternatif yollara giren sürücüler nedeniyle ara güzergahlarda da yoğunluk görüldü. Bazı noktalarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği ve trafiğin yer yer durduğu görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç oldu?

İstanbul'da mesai çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyesine ulaştı. Yoğunluk özellikle D-100 kara yolu ve çevresindeki güzergahlarda sürücülere zor anlar yaşattı.

İşten ve okullardan çıkan vatandaşların aynı saatlerde yollara çıkmasıyla birlikte kent genelindeki trafik yükü artarken, Cennet Mahallesi'ndeki yol çalışması da bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

E5 Cennet Mahallesi yol çalışması ne zaman bitecek?

Cennet Mahallesi mevkiindeki yol çalışmasının ne zaman tamamlanacağına ilişkin mevcut gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışmanın sona ermesiyle birlikte D-100 üzerindeki trafik akışının normalleşmesi bekleniyor.