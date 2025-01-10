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Ebrar Sitesi davasında ara karar açıklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:17
Ebrar Sitesi davasında ara karar açıklandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve onlarca kişinin can verdiği Ebrar Sitesi davasında ara karar açıklandı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık Çetin Kurt tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan sanık Tevfik Tepebaşı'nın ise tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com

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