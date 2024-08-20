Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yeni binalar yükseldi!

20 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:47

Kahramanmaraş merkezi asrın felaketinin simge yerlerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde binalar yıkılmış, bin 400 kişi hayatını kaybetmişti.

DEPREM KONUTLARI YÜKSELİYOR

Asrın felaketinin ardından Ebrar Sitesi'nin bulunduğu dönüşüm çalışmalarına hızla başlandı. Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri yapılan alanda yeni konutlar hızla yükseldi.

Devam eden çalışmalar sonucunda; 174 gün sonra depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı öğrenildi. Alandaki ilerlemeler hakkında bilgi veren ofis mimarı Yağmur Kekil, "Ebrar Siteleri 31 bloktan oluşuyor. Bu blokların 21’i 3+1, 5’i ise 2+1 olarak tasarlandı. Ayrıca, 2 blok tek katlı ticari bina olarak planlandı" dedi.

"15 BLOĞUN DUVAR İNŞAATI TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

Şu ana kadar 21 bloğun kaba inşaatı tamamlandığını aktaran Kekil, "3 blokta tünel kalıp çalışmaları sürüyor, 8 blokta ise iskelet yapısı mevcut. 15 bloğun duvar inşaatı tamamlanmış durumda, 6 blokta ise duvar çalışmaları devam ediyor. Şu anda 174 günümüz kaldı ve çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor" ifadelerini kullandı.