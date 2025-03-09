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 | Murat Makas

Ece Gürel olayında yeni gelişme! Cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi

Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel olayında yeni gelişme yaşandı. Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 18:59

Ece Gürel’in cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özen, bugün sağlık raporu almak üzere önce hastaneye, ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

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