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 | Özge Sönmez

Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren sözde hocayla ilgili şoke eden detaylar! 'Yönünü Mars şaşırtmış'

Belgrad Ormanı'na gittikten sonra 4 gün sonra bulunan fakat hayata tutunamayan Ece Gürel'in ölümünün ardından 'cadılık eğitimi' veren sözde hoca Hale Nur Özen gözaltına alındı. Özen'in Gürel'in kaybını öğrenince yıldızlara sorduğu ve Mars gezegeni nedeniyle kaybolduğunu söylediği ortaya çıktı.

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Ece Gürel'e cadılık eğitimi veren sözde hocayla ilgili şoke eden detaylar! 'Yönünü Mars şaşırtmış'
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 11:08

Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmak isteyen Ece Gürel bir daha evine dönmedi. 4 gün sonra bulunan Gürel tedavi gördüğü hastanede hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda spiritüel konularla ilgisi olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Gürel'in astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. Oklar ise Gürel'in kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen'e çevrildi. 'Cadılık eğitimi' verdiğini söyleyen Özen, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

"BU RUHANİ BİR İŞ DEĞİL"

Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatıyor. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünsede aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece Gürel hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Özen, kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.

"BU BİLGİYİ ASLA PAYLAŞMIYORUZ"

Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:

"Ece nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."

Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.

"BAŞINIZ BÜYÜK BELAYA GİRER"

Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor:

"Herhangi bir özel bilgi paylaşımı yapmayacğız. Her öğrencimizin natal bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer ben takip edeceğim."

"MARSI YÖNÜNÜ ŞAŞIRTMIŞ"

Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:

"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece'nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söyleyebileceğim tek şey bu."

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