Ece Gürel’i bulan Turan Altun o anları anlattı: Sapa bölgeye girdik, doğal mantar ve su vardı

Belgrad Ormanı’nda kaybolan 36 yaşındaki Peyzaj Mimarı Ece Gürel, 3 gece 4 gün sonra bulundu. Gürel, telefonunun son sinyal verdiği noktadan kuş uçuşu 2,4 kilometre, yürüyüş yolu olarak ise 6 kilometre mesafede tespit edildi.

KENDİ MONTLARINI ÖRTTÜLER

Bulunduğunda gözleri kapalı ve uyur halde olan Ece Gürel’in nasıl hayatta kaldığı merak ediliyor. Ekipler, destek gelene kadar kendi montlarını çıkararak Gürel'in üzerine örttü. Yardım ekipleri ulaştığında olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Gürel'in bulunduğu bölge, yalnızca deneyimli bir dağcı veya yürüyüşçünün aşabileceği zorlu bir arazi. Patikalı ve çamurlu yollar, geçilmesi gereken ırmaklar ve dereler bulunun bölgede başıboş köpekler ve yaban domuzları da bulunuyor. Maslak'taki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Gürel, yoğun bakımda tedavi görürken İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri Gürel'e ait üzerinde ki kıyafetleri incelenmek üzere Gültepe Polis Amirliği Merkezi'ne götürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastanede yoğum bakımda tedavi altında tutulan Ece Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiği öğrenilirken Gürel'in vücudunda darp ve cinsel istimara ait bir bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

''TİTRİYORDU, SESİ ÇIKMIYORDU''

Ece Gürel'i bulan Mahalle arama kurtarma ekibinden Turan Altun, "İlk bulduğumuz anda bütün vücudunda kesikler vardı. Ayaklarında, kollarında kesikler vardı. Gözleri açıktı, donuktu ama gözü görmüyordu bizi. Büyük ihtimalle hipotermiye. girmişti. Onun haricinde dudakları tir tir titriyordu ama sesi çok çıkmıyordu. Büyük ihtimalle bulunulan noktadan geçilmedi. Buraya da girerken de eğer oraya, o yola giremezseniz de yolu değiştirmeniz için farklı bir rota vereceğiz diye bize bilgi geçmişlerdi.'' dedi.

BİTKİ BİLİMCİ OLMASI AVANTAJ

Turan Altun sözlerine şöyle devam etti:

Bizim için sıkıntı yok demiştik Magame olarak bu noktaya kendimiz geçtik. Yerde yatarken fark ettik. Burası sapa bir bölge diğer koşu parkuru üzerinden giderseniz de iki üç buçuk kilometrelik bir yol. Burada 3 gece 4 gün hayatta kalması bir mucizedir. Yani bulunduğumuz alanda yeşillikle beslenebilirsiniz. Bitkilerle bulunduğumuz alanda doğal beslenebileceğiniz yaban otlar var.

Su mantar vardı ama mantar doğal. Olduğu için buradaki bütün bitkilerle alakalı bilgisi vardır ben bile yirmi bir gün ormanda tek başıma kaldığım için biliyorum. Ormanda yön bulması kolay olacaktır bitki bilimci olduğu için nasıl yön bulacağını, ağaçların hangi yüzünün yosun tuttuğunu vesaire bu tip etkenlerle yön bulabilirdi.

Ayrıca bölgede başıboş köpekler ve yaban domuzları da var. Gürel, iyileştiğinde bu sorulara yanıt verecek.