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 | Özge Sönmez

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmalarının 4. gününde sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel kaldırıldığı hastanede hipotermi ve iç kana nedeniyle hayatını kaybetti. Ardından birçok soru işareti bırakan Ece Gürel'in son sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

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Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na gitmeden önceki son paylaşımları ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 14:42

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel o günden sonra adeta sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler Belgrad Ormanı'nda arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar günlerce sonuç vermedi. Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gürel, kaldırıldığı hastanede hipotermi ve iç kana nedeniyle hayatını kaybetti.

SÖZDE HOCA GÖZALTINDA

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından ilginç detaylar çıkmaya başladı. Gürel'in cadılık eğitimi aldığı sözde hocası Hale Nur Özen de 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle ardından birçok soru işareti bırakan Gürel, son paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder."

"Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabaların görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."

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