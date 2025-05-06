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 | Onur Kaya

Ece Üner'e dava! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ece Üner hakkındaki suçlamalar belli oldu.

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Ece Üner'e dava! İstenen ceza belli oldu
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:42

Mart ayında hakkında soruşturma başlatılan haber spikeri Ece Üner'e dava açıldı.

ECE ÜNER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Üner hakkında "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açtı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Açılan davada ünlü sunucu hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Ece Üner'e dava! İstenen ceza belli oldu

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONMUŞTU

18 Mart'ta savcılıkta ifade verdikten sonra adliyeye sevk edilen Ece Üner yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber spikeri Ece Üner'e soruşturma! İfadeye çağrıldı

Ece Üner'in ifadeye çağrılma sebebine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"15 Mart 2025 tarihinde X(Twitter) üzerinden İsmail Saymaz tarafından yapılan paylaşıma aynı gün Ece Üner tarafından 'FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık!' şeklinde cevap verildiği, yapılan paylaşım nedeniyle TCK 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup şahsın hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."

Ece Üner'e dava! İstenen ceza belli oldu
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