Edanur Gezer'in ölümü ile ilgili İstanbul Ağaç A.Ş. Genel Müdürü hakkında adli kontrol talep edildi

06 May 2024 18:06 - Güncelleme : 06 May 2024 18:34

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, sahil parkında yapılan kazı çalışmaları sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, asli kusurlu olarak İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ı belirtiyor ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sukas, avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

İfadesi alınan Sukas, Sulh Ceza Hakimliği'ne adli kontrol talebiyle sevk edildi.

NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul’da Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, üç kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.