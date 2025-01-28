Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Edirne'de 5 iş yeri yangında küle döndü: Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı

Edirne'de 5 iş yeri yangında küle döndü: Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 02:33 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 02:35

Edirne'de 3 iş yerinin ve 2 iş yeri deposunun yandığı yangında çakmakçı dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşanırken, göğe yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Edirne'de 5 iş yeri yangında küle döndü: Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı - 1. Resim

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.

Edirne'de 5 iş yeri yangında küle döndü: Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı - 2. Resim

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...