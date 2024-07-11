Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın bölgede orman yangını

Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın bölgede orman yangını

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:54

Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Köydeki vatandaşlar yangının sıçramasını önlemek için ekiplere yardım etti.

Türkiye’nin bazı illerinde çeşitli sebeplerden çıkan orman yangınların müdahale sürüyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde orman yangını başladı.

TAKVİYE EKİPLER DE DEVREDE

Çıkan orman yangını; helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle söndürülmeye çalışılıyor.

Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın bölgede orman yangını - 1. Resim

Köyde yaşayan vatandaşlar yangının tarım arazilerine ve çiftliklerine ulaşmaması için traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın bölgede orman yangını - 2. Resim

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar yaşanan büyük orman yangın nedeniyle korktuklarını ve tedirgin olduklarını belirtti. Dumandan etkilenen ve hafif şekilde yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...