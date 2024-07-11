Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın bölgede orman yangını

11 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:54

Türkiye’nin bazı illerinde çeşitli sebeplerden çıkan orman yangınların müdahale sürüyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde orman yangını başladı.

TAKVİYE EKİPLER DE DEVREDE

Çıkan orman yangını; helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle söndürülmeye çalışılıyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar yangının tarım arazilerine ve çiftliklerine ulaşmaması için traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar yaşanan büyük orman yangın nedeniyle korktuklarını ve tedirgin olduklarını belirtti. Dumandan etkilenen ve hafif şekilde yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.